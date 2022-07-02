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Здоровье2 июля 2022 12:09

В Петербурге произошел резкий скачок суточной заболеваемости коронавирусом

За сутки 257 жителей Петербурга заболели коронавирусом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Коронавирус в Петербурге пошел ввысь.

Коронавирус в Петербурге пошел ввысь.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За прошедший день в Петербурге заболели коронавирусом 257 человек. Это почти рекордный для лета показатель. Выше было только 4 июня 2022 года, когда инфекцией заразились 263 горожанина. Причем, накануне Роспотребнадзор отменил все ограничения по COVID-19 в России. Но, как напоминает оперштаб по борьбе с коронавирусом, зараза никуда не делась.

- За сутки умерли 8 жителей Петербурга, 53 человек – госпитализировали. 232 пациента выздоровели от коронавируса. Итого за все время пандемии в Петербурге выявили 1 537 011 случаев заболевания инфекции, а число умерших выросло до 34 142 человек, - говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

К слову, по данным Смольного, дома сейчас лечатся 1 389 петербуржцев, а в стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 824 человека.