Полиция вернула петербуржцу больного щенка корги, украденного пьяным мужчиной

Петербуржцу вернули больного корги, которого украл пьяный мужчина. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Полицейские вернули жителю Мурино больного щенка корги, которого украл пьяный посетитель кальянной на Петровском бульваре. Напомним, хозяин оценил собачку в 85 тысяч рублей, но беспокоило его совсем другое – песик принимал определенные лекарства, и мог бы тяжело заболеть без них. Щенок частенько бегал в кальянной, владельцем которой и является хозяин животного, но в один вечер мужчина не усмотрел за ним.

- По факту кражи полиция возбудила уголовное дело. 1 июля подозреваемого в похищении задержали на 4-м Ждановском мосту. Собаку же нашли по месту проживания мужчины, в том же Мурино. Собаку в целости и сохранности вернули хозяину, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Похититель корги оказался неразговорчивым 33-летним поваром. Он лишь сказал, что в тот вечер в кальянной много выпил. Теперь ему грозит реальный срок в колонии.