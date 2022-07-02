Полиция Петербурга ввела план «Перехват» для погони за женой-скандалисткой

В Петербурге жена поехала покататься на машине мужа, а тот заявил об угоне. Фото: vk.com/dorinspb

В Петербурге полиция ввела план «Перехват», чтобы остановить угнанный BMW, за рулем которого находилась женщина. Детали погони рассказал «Дорожный инспектор». Оказалось, что дама не коварный злодей, а супруга владельца иномарки. Просто они поссорились, жена взяла ключи от авто и поехала кататься посреди ночи по Невскому району. Муж вскипел и заявил в полицию об угоне своей любимой «ласточки».

- Автомобиль с женщиной догнали, ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Супруга была трезвой, с документами все в порядке, - пишет «Дорожный инспектор».

Добавим, что погони как таковой не вышло. Женщина выполнила требования полицейских и прижалась к обочине. К слову, муж остыл и решил не писать заявления на жену.