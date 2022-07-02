Пропавшего 14-летнего мальчика разыскивают второй день под Петербургом

В Петербурге второй день ищут пропавшего подростка. Фото: "ЛизаАлерт"

Во Всеволожском районе Ленобласти второй день разыскивают пропавшего 14-летнего мальчика. Родные обратились за помощью к поисковикам регионального отряда «ЛизаАлерт». Волонтеры составили ориентировку на подростка. Мальчик пропал в СНТ «Осинка», которое находится в массиве Белоостров. Из дома он ушел 1 июля, прихватив черный пакет, связи с ним нет вторые сутки.

- Приметы подростка: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в бело-синюю полосатую футболку, темно-синие шорты, а также синие кроссовки с белой полоской, - сказано на ориентировке.

Добавим, что поисковики ждут любую информацию о местонахождении ребенка по телефону 8 (800) 700-54-52. Или же можно позвонить по номеру 112.