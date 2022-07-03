Дверь электрички зажала руку ребенку на станции Парголово

На станции Парголово поезд зажал руку ребенку. Фото: vk.com/spb_today
Движение поездов на самом популярном у курортников Выборгском направлении было остановлено вечером 2 июля. Причиной стало ЧП на станции Парголово, где ребенок сунул руку в дверь электрички. Рука застряла.
- Станция Парголово. Ребенку зажало руку дверью, поезд стоит, ждет скорую, - сообщали очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Тяжесть повреждений свидетели инцдента не уточнили, но, по словам машиниста, он в любом случае обязан был дождаться врачей и должным образом оформить происшествие, чтобы потом не быть виноватым.
В итоге, после некоторого ожидания, часть пассажиров пошла на остановку автобуса ил вызывать такси.
Движение электричек было восстановлено позднее.
Отметим, что ввиду аномальной жары, все поезда на Сестрорецком и Выборгском направлениях, где есть пляж на Финском заливе, были переполнены.
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