Дверь электрички зажала руку ребенку на станции Парголово

На станции Парголово поезд зажал руку ребенку. Фото: vk.com/spb_today

Движение поездов на самом популярном у курортников Выборгском направлении было остановлено вечером 2 июля. Причиной стало ЧП на станции Парголово, где ребенок сунул руку в дверь электрички. Рука застряла.

- Станция Парголово. Ребенку зажало руку дверью, поезд стоит, ждет скорую, - сообщали очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Тяжесть повреждений свидетели инцдента не уточнили, но, по словам машиниста, он в любом случае обязан был дождаться врачей и должным образом оформить происшествие, чтобы потом не быть виноватым.

В итоге, после некоторого ожидания, часть пассажиров пошла на остановку автобуса ил вызывать такси.

Движение электричек было восстановлено позднее.

Отметим, что ввиду аномальной жары, все поезда на Сестрорецком и Выборгском направлениях, где есть пляж на Финском заливе, были переполнены.

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