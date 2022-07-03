Жара будет спадать, начнутся дожди: синоптики рассказали о погоде в Петербурге на 3 июля

Жара в Петербурге постепенно начнет спадать, но днем все еще до +29. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аномальная жара, дважды побившая суточные температурные рекорды, начинает покидать Петербург. Уже сегодня на термометрах не стоит ждать отметки в +30 градусов. Небо частично окажется закрыто облаками. А кое-где возможны не только дожди, но и грозы.

- В погоду начнет вмешиваться атмосферный фронт с запада. Облаков станет больше, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Тем не менее, резкой прохлады пока ждать не приходится. Днем в Петербурге воздух прогреется до +27…+29 градусов. Ветер будет умеренным западным, при грозе порывистым. Атмосферное давление близко к норме – 763 мм ртутного столба.

Похожая погода ждет петербуржцев и в понедельник.

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