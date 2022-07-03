Авиакомпания NordStar закрыла подразделение в Петербурге из-за отсутствия перспектив

NordStar больше не летает из Пулково. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Авиакомпания NordStar, базирующаяся в Красноярске, закрыла свое петербургское подразделение. О том, что с 1 июля экипажам из Города на Неве предложено перевестись в Москву или базовый аэропорт, объявило руководство перевозчика.

- На протяжении многих лет авиакомпания старалась найти свой рынок в Петербурге. Мы ждали благоприятной обстановки для развития международной чартерной программы, но ничего не случилось, - говорится в заявлении гендиректора NordStar Леонида Мохова, опубликованного в паблике «Типичный бортпроводник» ВКонтакте.

По его словам, сейчас, по известным причинам, в стране происходит полное переформатирование рынка авиаперевозок и в этих условиях перспектив для подразделения в Петербурге нет.

Персонал увольнять не будут, но переведут в Москву или Красноярск, при желании.

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