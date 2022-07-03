Хоккеист Иван Федотов обжаловал призыв в армию в суде

Иван Федотов обжаловал в суде призыв в армию. Фото: СОЦСЕТИ

Хоккеист Иван Федотов через своих адвокатов подал жалобу в суд на призыв в армию. Повестку спортсмену, решившему сменить столичный ЦСКА на клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» вручили 1 июля в Петербурге, где вратарь был задержан после самостоятельной тренировки.

- Иван подал иск в суд, который приостанавливает действие решения призывной комиссии. Его должны отпустить по закону и дать возможность пройти всю призывную процедуру с нуля, - сообщил «КП-Петербург» адвокат хоккеиста Алексей Пономарев.

При этом, по словам юриста, его клиент не уклонялся от призыва и не получал повесток, но сотрудники военкомата просто игнорируют решения гражданского суда. Его клиента не перевели из военного госпиталя в обычную больницу. Где сейчас находится Федотов, адвокат не знает.

- У нас нет точной информации. По отправке в Североморск – это совсем не точно. Понимание будет в понедельник, скорее всего, - рассказал Пономарев «Комсомолке».

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