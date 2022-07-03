Три человека утонули в «Ауди», упавшем в карьер в Мяглово

Трое мужчин погибли в упавшем в воду "Ауди". Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО.

Страшная трагедия произошла в ночь на 3 июля во Всеволожском районе Ленинградской области. В карьер у деревни Мяглово вылетела «Ауди», в которой находились трое мужчин. Все они оказались под водой и утонули.

- Сегодня ночью в карьер около деревни Мяглово съехал автомобиль. В результате происшествия погибли трое мужчин, - сообщает телеграм-канал Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

На место происшествия прибыли специалисты поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга, которые достали тела жертв ДТП из воды и передали их сотрудникам полиции. Устанавливать обстоятельства трагедии будут уже правоохранительные органы.

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