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Происшествия3 июля 2022 10:15

Полиция начала проверку ДТП с оторвавшимся колесом троллейбуса, попавшим в двух человек у метро «Автово»

Пострадавшие мужчина и женщина получили травмы средней степени тяжести
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полиция проверяет обстоятельства ДТП у метро "Автово".

Полиция проверяет обстоятельства ДТП у метро "Автово".

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Кировского района Петербурга проводит проверку по факту вчерашнего ДТП на проспекте Стачек, где оторвавшееся от троллейбуса колесо травмировало двух пешеходов. Инцидент произошел у станции метро «Автово».

- В результате инцидента пешеходы в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что пострадавшими оказались мужчина и женщина, оба в возрасте 37 лет.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливают дознаватели ГИБДД.

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