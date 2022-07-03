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Происшествия3 июля 2022 10:34

Две машины сбили 6-летнюю девочку на Ропшинском шоссе в Петергофе

Ребенок перебегал дорогу на красный свет
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петергофе ребенок попал под две машины поочередно. Фото: vk.com/welomonosovs

В Петергофе ребенок попал под две машины поочередно. Фото: vk.com/welomonosovs

Петербургские медики спасают жизнь шестилетней девочки, которая в субботу попала сразу под две машины. Авария произошла на Ропшинском шоссе в Петергофе. Ребенок перебегал дорогу на красный свет и попал под иномарку. От удара девочку отбросило под встречную легковушку.

- В результате ДТП ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту аварии начата проверка, которая установит степень вины всех участников происшествия. В том числе и родителей ребенка, оказавшегося на дороге в одиночку.

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