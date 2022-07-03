248 человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки, 10 – умерли

Коронавирус никуда не делся и продолжает убивать. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Динамика заболеваемости коронавирусом в Петербурге продолжает меняться, но остается на низком уровне. За минувшие сутки медики подтвердили 248 случаев заражения ковидом. Это на девять меньше, чем накануне и на 47 больше, чем в нижний пик 14 июня.

- По состоянию на утро 3 июля в Петербурге за сутки госпитализировано 39 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. – сообщает портал Стопкоронавирус.рф

Выздоровел за тот же период 96 человек, скончались от ковида еще 10 пациентов. Общее количество жертв болезни за все время пандемии достигло в Петербурге уже 34 251 случаев.

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