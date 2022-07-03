Улицу Рубинштейна засыпали песком ради пляжной вечеринки

Улица Рубинштейна временно стала и.о. Анапы. Фото: vk.com/clubrubinshteina

Жители улицы Рубинштейна внезапно почувствовали себя в Сочи, или в Анапе. Где еще под ногами лежит песок и растут пальмы, не в центре же Петербурга? Хотя теперь это именно так, благодаря одному из клубов, запланировавших пляжную вечеринку. Ради нее самую барную улицу города и засыпали песком.

- Граждане, полюбуйтесь - Геленджик и Анапа в центре Санкт-Петербурга, на жилой улице! Специально для тех, не может долететь до южного курорта, - иронизируют местные жители в группе ВКонтакте «Улица Рубинштейна Владимирский МО, Петербург».

Горожане иронично интересуются, поддерживает ли происходящее Комитет по туризму, или хотя бы местное ЖКС, щедро сыпавшее песок на тротуары минувшей зимой.

- Надеюсь, тонна песка на тротуаре никому не помешает. Песок лежит тихо, - шутят петербуржцы.

Впрочем, долго пляж не просуществовал. Уже на следующий день все было в первозданном виде.

- У меня устойчивое мнение, что я живу в психушке: на прошлой неделе выхожу из парадной - парусник стоит, теперь - пляж, боюсь представить, что через неделю будет... пишут жители улицы Рубинштейна.

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