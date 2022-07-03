В Петербурге продлен «оранжевый» уровень пожарной опасности

Из-за жары в Петербурге продлен высокий уровень погодной опасности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гидрометцентр продлил действие четвертого уровня пожарной опасности в Петербурге. Причиной стала жаркая и сухая погода, которая держится на Северо-Западе России уже несколько суток.

- По информации Росгидрометцентра, на территории Петербурга до 00 часов 5 июля продлен «оранжевый» уровень погодной опасности, - сообщает пресс-служба Смольного.

По градации метеорологов, «оранжевый» уровень означает опасную погоду, при которой есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба имуществу, зеленым насаждениям и так далее.

В условиях жары жителей города власти призывают к внимательности и осторожности.

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