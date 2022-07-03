Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды3 июля 2022 13:44

Эрмитаж откроют в понедельник в качестве эксперимента

На работу в выходной музейщики решились из-за наплыва посетителей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Эрмитаж будет работать в понедельник.

Эрмитаж будет работать в понедельник.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Небывалое событие для музейной истории России: в понедельник, «священный» выходной день, впервые в своей истории будет работать государственный Эрмитаж. На такой шаг в дирекции решили пойти из-за большого числа посетителей.

- В связи с большим количеством желающих, выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина» и Эрмитаж в Главном штабе будут открыты! - сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга и сын директора Эрмитажа Борис Пиотровский.

По его словам, работа в понедельник будет экспериментом. При этом пока непонятно, что он должен показать и будет ли музей и дальше работать в свой традиционный выходной день.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.