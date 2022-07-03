Эрмитаж откроют в понедельник в качестве эксперимента

Эрмитаж будет работать в понедельник. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Небывалое событие для музейной истории России: в понедельник, «священный» выходной день, впервые в своей истории будет работать государственный Эрмитаж. На такой шаг в дирекции решили пойти из-за большого числа посетителей.

- В связи с большим количеством желающих, выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина» и Эрмитаж в Главном штабе будут открыты! - сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга и сын директора Эрмитажа Борис Пиотровский.

По его словам, работа в понедельник будет экспериментом. При этом пока непонятно, что он должен показать и будет ли музей и дальше работать в свой традиционный выходной день.

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