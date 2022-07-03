МЧС предупреждает о грозах с ливнями и жаре до 30 градусов в Ленобласти

Жара не уйдет в ближайшие два дня. Но могут прогреметь грозы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в северо-западной части России постепенно начинает меняться. Уже в воскресенье синоптики обещают дожди, а в понедельник и вторник осадки только усилятся. Причем возможны и грозы. Температура пока останется высокой, но медленно станет спадать.

- 4 июля в Ленинградской области днем ожидаются грозы. Ветер при грозе порывистый. Температура воздуха до +30 градусов, - сообщает региональное управление МЧС по Петербургу.

На вторник, 5 июля, прогноз у синоптиков похожий. Разница в температуре – будет до +28 градусов, а также в проливных дождях.

При этом в регионе остается повышенный класс пожароопасности, о чем спасатели предупреждают местных жителей и приезжих петербуржцев.

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