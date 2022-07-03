Памятник покровителю предпринимателей святому Серафиму Вырицкому установили в Петербурге

В Петербурге появился памятник Серафиму Вырицкому. Фото: t.me/speakerzaks

В Гостином дворе Петербурга прошла торжественная церемония открытия памятника святому Серафиму Вырицкому. Место установки монумента выбрано не случайно, так как преподобный считается покровителем семьи и предпринимателей.

- 280-летие основания Санкт-Петербургской епархии и день всех наших святых. Открытие и освящение памятника преподобному Серафиму Вырицкому, - написал в своем телеграм-канале спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

Жителям города на Неве Бельский также пожелал «любви в сердце и крепости духа в эти непростые времена».

Освятил памятник, который стоит рядом с храмом, названным в честь святого, лично Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

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