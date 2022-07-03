Пробка в 12 километров собралась на трассе «Сортавала» к Петербургу

Вчера город стоял на выезд, теперь трассы стоят на въезд. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Воскресенье, вечер – время дачникам и отдыхающим возвращаться в город. По этому случаю большинство пригородных трасс в сторону Петербурга встали в огромных пробках. Самая напряженная ситуация сложилась на Новоприозерском шоссе, где затор растянулся в общей сложности на 12 километров.

Кроме этого, пробка в 10 километров собралась на Краснофлотском шоссе со стороны Соснового Бора. Машины стоят от поселка Лебяжье до развязки с КАДом.

Плотное движение отмечено на Московском шоссе перед Ям-Ижорой, где строят путепровод. Местами к Петербургу стоит Мурманское шоссе. Пробки собираются и на Приморском шоссе в районе Сестрорецка и на подъезде к Петербургу в Ольгино-Лахте.

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