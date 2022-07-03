В Ленобласти военные на БТР просили уйти отдыхающих с полигона у карьера Пугорево

Военные приехали на БТР просить отдыхающих уйти с полигона. Фото: Артем КИЛЬКИН

Курьезный инцидент произошел в минувшие выходные на карьере Пугорево во Всеволожске. Сюда, позагорать у голубой воды, приехали сотни отдыхающих. Но они не учли, что территория карьера это – военный полигон. Много лет назад он был огорожен, однако потом забор убрали и люди стали здесь отдыхать. Теперь военные вновь попросили гражданских удалиться. Для чего приехали к загорающим на бронетранспортере.

- Всеволожск, карьер Пугорево. Военные просят покинуть отдыхающих с закрытой территории военного полигона, - сообщает паблик «ДТП и ЧП Всеволожск и ЛО».

Там же в соцсетях опубликована видеозапись из телеграм-канала «Всеволожск онлайн», на которой видно, как БТР с военными проезжает мимо отдыхающих людей, а из громкоговорителя их просят «покинуть территорию полигона».

Чем в итоге кончилась история, осталось неизвестным.

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