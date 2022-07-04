Дождей не будет: погода на понедельник, 4 июля, в Петербурге

4 июля в Петербурге будет тепло и солнечно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обещанные синоптиками дожди временно отменяются. Если в Ленинградской области местами будет громыхать гроза, то в Петербурге в наступивший понедельник небо останется чистым. Прогноз обещает в городе жаркую и солнечную погоду.

- 4 июля ожидается без существенных осадков, ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +26…+28 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит 761 мм ртутного столба, что практически соответствует норме, - сообщает городской гидрометцентр.

Уже к семи утра воздух в Петербурге прогрелся до +19 градусов. Влажность составляет 82 процента.

А вот на вторник синоптики пока еще оставляют прогноз с кратковременными дождями и грозами. 6 июля будет уже прохладнее, «всего» до +26 градусов.

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