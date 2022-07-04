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Спорт4 июля 2022 5:14

Петербургского вратаря «Филадельфии Флайерз» могут отправить служить на архипелаг Новая Земля

Иван Федотов был задержан в Северной столице по подозрению в уклонении от армии 1 июля
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ивана Федотова могут отправить на Новую Землю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН \ khl.ru

Ивана Федотова могут отправить на Новую Землю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН \ khl.ru

Новые подробности появились в деле с принудительной отправкой в армию 25-летнего хоккеиста Ивана Федорова. Спортсмена, ранее выступавшего за столичный ЦСКА, а задержанного 1 июля по месту жительства в Петербурге, могут отправить служить на архипелаг Новая Земля.

- Иван Федотов в настоящее время находится в Североморске Мурманской области для прохождения воинской службы, предположительно, на Новой Земле, - сообщил ТАСС осведомленный источник в силовых структурах.

При этом адвокат спортсмена Алексей Пономарев в разговоре с «КП-Петербург» не подтвердил отправку своего подзащитного на Крайний Север. По его словам, пока никто точно не знает, где находится спортсмен. Все станет известно только в наступивший понедельник.

Напомним, что хоккеист, выигравший с ЦСКА Кубок Гагарина сезона 2021/22, отказался продлевать контракт и подписал соглашение с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

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