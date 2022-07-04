Пропавшего 12-летнего школьника ищут в Петербурге

В Петербурге пропал 12-летний школьник. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Волонтеры и полиция ищут в Петербурге пропавшего 12-летнего школьника. Он ушел из дома накануне, в минувшее воскресенье, и до настоящего времени не дал о себе знать. Поисками подростка занимается в том числе отряд «Лиза Алерт Питер».

- Приметы пропавшего: рост 154 сантиметра, нормального телосложения. Волосы темно-русые. Глаза карие. Был одет в черно-желтую футболку с рисунком, черные шорты и черные кроссовки. С собой была сумка, - говорится в ориентировке, размещенной на странице поискового отряда ВКонтакте.

Пропавшего мальчика зовут Тимофей Быстров. Всех, кто может сообщить достоверную информацию о его местонахождении, или знает то, что может помочь в поисках, просят звонить по номеру 8(800)700-54-52 или 112.

12-летнего Тимофея ищут полиция и волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_piter

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