Шесть сирот из Петербурга «выбили» положенные квартиры только с помощью прокуратуры

Прокуратура помогла получить квартиры детям-сиротам. Фото: Прокуратура СПб

Прокуратура Петербурга добилась от чиновников Невского района исполнения закона об обеспечении жильем детей-сирот. Чтобы выпускники детдома по достижении 18 лет не оказывались на улице, им обязаны выделять квартиры. Но на деле все так просто не выходит.

- Шесть жителей Петербурга из числа детей-сирот, включенных ранее в список лиц, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, обеспечены ими не были, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сироты пожаловались на бездействие чиновников, и прокурорская машина заработала. Нарушителям закона были внесены представления, после чего положенные ордера на вселение в квартиру бывшим детдомовцам, наконец, дали.

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