На углу Благодатной и Кубинской трактор протаранил четыре иномарки

На Благодатной трактор устроил ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Необъяснимая массовая авария произошла утром понедельника на Благодатной улице. Здесь трактор врезался в попутные иномарки. Причем не просто задел их, а смял одну из машин передним отвалом, встав затем на дыбы.

- Трактор собрал четыре машины на Благодатной, - пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

По их словам, на месте аварии работают врачи скорой помощи. Кому именно понадобилась помощь медиков, не уточняется.

Из-за ДТП на пересечении Благодатной и Кубинской улиц собралась пробка. Водители разбитых машин ждут ГИБДД и аварийных комиссаров.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.