Финальная распродажа в IKEA в Петербурге пройдет онлайн с 5 июля

Финальная распродажа в IKEA в Петербурге пройдет с 5 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Шведская компания IKEA окончательно уходит из России. Корпорация объявила о финальной распродаже, которая пройдет с 5 июля 2022 года онлайн. Приобрести стулья, зеркала, постельное белье и другие вещи для дома можно будет только на официальном сайте. Принять участие в распродаже смогут и жители Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в компании.

- Доставка будет осуществляться только в городах, где есть магазины ИКЕА : Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории, не более 50 км от города, - сообщили в компании.

Поэтому жителям Петербурга и Ленинградской области нет смысла ехать в сами магазины. В компании добавили, что скидки по картам действовать не будут. Как долго продлится распродажа, пока не уточняется.