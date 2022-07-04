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Происшествия4 июля 2022 7:16

В Ленобласти погибла пассажирка «Фольксвагена», упавшего в озеро Вуокса

За рулем машины был ее муж
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Под Приозерском погибла 74-летняя пенсионерка.

Под Приозерском погибла 74-летняя пенсионерка.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смертельное ДТП произошло в Приозерском районе Ленобласти в минувшее воскресенье. Между Приозерском и поселком Мельниково в озеро Вуокса вылетел внедорожник «Фольксваген Туарег», в котором ехала пара 74-летних пенсионеров.

- В результате ДТП пассажирка скончалась на месте происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

О состоянии ее мужа не сообщается. По факту смертельной аварии полиция начала проверку.

Напомним, что в ночь на 3 июля похожая трагедия произошла в Мяглово, где в упавшем в карьер «Ауди» захлебнулись три человека.

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