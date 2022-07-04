Мужчина пострадал в пожаре в квартире на Тимуровской улице в Петербурге

Мужчину эвакуировали из горящей квартиры в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина пострадал в квартирном пожаре. В девятом часу утра 4 июля 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Калининском районе. Огонь вырывался из квартиры в доме 9, корпус 1 по Тимуровской улице. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- По адресу происходил пожар в двухкомнатной квартире. Огонь охватил четыре квадратных метра комнаты, размером в 16 квадратных метров, - рассказали спасатели.

Пожарные сработали очень оперативно. В 9 часов утра огонь уже был ликвидирован. Из горящей квартиры спасатели эвакуировали мужчину. Сообщается, что он пострадал от огня. Погорельца госпитализировали в больницу. О том, как он себя чувствует, не уточняется.

С огнем боролись 15 спасателей и три пожарные машины. Причины возгорания уточняются.