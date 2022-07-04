Причиной ДТП с трактором на углу Кубинской и Благодатной стала смерть водителя от сердечного приступа

Водитель умер за рулем трактора. Фото: vk.com/spb_today

Стала известна предварительная причина странного ДТП с трактором на углу Благодатной и Кубинской улиц. По данным МВД, водитель трактора умер от сердечного приступа, после чего неуправляемая машины протаранила стоявшие перед ней иномарки.

- ДТП произошло 4 июля около 7 часов 30 минут. Водителю трактора внезапно стало плохо, и он скоропостижно скончался. Предположительно от сердечного приступа, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. О других пострадавших в результате аварии не сообщается.

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