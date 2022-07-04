Горячую воду отключат в пяти районах Петербурга с 4 по 8 июля

ГУП "ТЭК" проведет гидравлические испытания в пяти районах Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В течение новой рабочей недели с 4 по 8 июля 2022 года в Санкт-Петербурге отключат горячую воду в пяти районах города. Такая мера необходима для проведения гидравлических испытаний, запланированных предприятием ГУП "ТЭК Петербург", рассказали в компании.

- На этой неделе гидравлические испытания проведут в Выборгском, Калининском, Кронштадтском, Невском и Фрунзенском районах Петербурга, - сообщили на предприятии.

Во время испытаний вода в трубах будет не более 40 градусов. Тем не менее, специалисты напоминают, что подходить к местам вытекания воды может быть опасно.

Испытания помогут специалистам выявить слабые места на трубопроводах и провести ремонт до начала нового отопительного сезона.

Напомним, что уточнить график отключения горячей воды в вашем доме можно по ссылке.