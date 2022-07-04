17-летний подросток под наркотиками разгромил легковушку на Белорусской улице

17-летний наркоман громил машины на Белорусской улице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Красногвардейского района Петербурга задержали 17-летнего парня, который в минувшие выходные разгромил чужую машину на Белорусской улице. Причиной неадекватного поведения оказались запрещенные вещества.

- Сотрудники полиции задержали подростка, находящегося в агрессивном состоянии, после чего он был передан вызванным врачам скорой помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Парня увезли в больницу с острым отравлением. Предположительно наркотиками.

Сейчас полиция начала проверку по факту произошедшего, ответить на вопросы стражей порядка придется и родителям несовершеннолетнего юноши.

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