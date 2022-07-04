На видео попала погоня лисы за зайцем в Ленобласти

Погоня лисы за зайцем в Ленобласти попала на видео Фото: принтскрин видео.

Настоящий и напряженный экшен попал на видео. В Ленинградской области очевидцы сняли погоню лисы за зайцем. Рыжая плутовка думала хорошо пообедать, однако длинноногий ушастый очень быстро ускакал от нее. Кадрами поделился комитете по животному миру Ленобласти 2 июля 2022 года.

- Догнать здорового зайца для лисицы практически не по силам. Лисица охотится только на больных, слабых, раненых животных, может съесть зайчат, которые абсолютно беззащитны, - рассказали в комитете.

Действительно, поймать шустрого зайца лисе оказалось сложно. На кадрах видно, как ушастый скачет по полянке, после останавливается, замирает, заметив лису, а после со всей прыти несется вперед, пробегая мимо рыжей красавицы. Та срывается за ним. Но заяц оказался настолько быстрым, что в мгновение оторвался от лисицы на несколько метро в перед.

Чем закончилась эта погоня, увы, очевидцы не узнали, так как животные убежали в лес.