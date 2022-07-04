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Происшествия4 июля 2022 8:33

Пьяный петербуржец стрелял по окнам на Комсомольской улице

Теперь 38-летнего «снайпера» будут судить за хулиганство
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Пьяного мужчину задержали за стрельбу по окнам из пневматики. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Пьяного мужчину задержали за стрельбу по окнам из пневматики. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Уголовную статью на ровном месте нагулял себе 38-летний житель Красносельского района Петербурга. В минувшее воскресенье, будучи пьяным, он решил развлечься стрельбой по соседским окнам из пневматики.

- 3 июля в 00:42 в дежурную часть поступило сообщение о том, что у дома 53 по 2-ой Комсомольской улице неизвестные люди в алкогольном опьянении стреляют по окнам, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На указанный адрес выехал наряд, который и задержал подгулявшего мужчину. У него при досмотре был изъят пневматический пистолет, а также нож.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия», что предусматривает до семи лет лишения свободы.

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