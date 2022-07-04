Уничтожить борщевик в Петербурге могут через 10 лет

Борьба с борщевиком в Петербурге займет около 10 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге началась сезонная борьба с борщевиком. Это опасное растение растет на 40 гектарах по всему городу. Его можно встретить в Муринском парке, в Александровском парке, на Финляндской улице, а также во многих других местах. Как отметили в комитете по благоустройству, на полное истребление борщевика может уйти 10 лет.

- Минимум шесть раз за сезон садовники уничтожают вредителя. Насколько хватает сил выкапывают, остальное – скашивают. Собственно, это два основных способа борьбы с борщевиком на сегодняшний момент, - отметили в комитете.

Порой с борщевиком борются гербицидами, однако их в городе можно использовать только в безлюдных местах и вдали от водоемов.

Единственное, что остается садовникам, выкапывать и скашивать ядовитые растения.