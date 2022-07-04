Крупный складской комплекс построят на Индустриальном проспекте

На Индустриальном проспекте построят складской комплекс. Фото: Артем КИЛЬКИН

Крупный складской комплекс появится в 2023 году на Индустриальном проспекте. Его возведут рядом с фармацевтическим производством компании Solopharm и по ее заказу. Инвестиции в проект составят около миллиарда рублей.

- Когда работы будут завершены, фармкомпания возьмет складские площади в аренду, - пишет «Коммерсант-СПб».

Строить комплекс, площадью 15 тысяч квадратных метров, будет крупная мебельная компания. Она же, судя по всему, останется владельцем объекта и будет сдавать его в аренду фармпредприятию.

Для последнего появление нового склада снизит затраты на логистику. Кроме того, в перспективе складской комплекс может привлечь и других производителей медпрепаратов.

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