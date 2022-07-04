Паблик-арт фестиваль «Дворы Капеллы» откроется в Петербурге 5 июля / Фото: Пиотровский

В Санкт-Петербурге пройдет паблик-арт фестиваль «Дворы Капеллы», ставший уже традиционным для города. Мероприятие состоится 5 июля 2022 года. Фестиваль снова расположится в пространстве дворов между набережной реки Мойки, дом 20 и Большой Конюшенной улице, дом 11. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

- В этом году он, конечно же, посвящен юбилею Петра I. Современное искусство трансформирует пространство классического архитектурного ансамбля Капеллы, наполняя его новым звучанием, - рассказал вице-губернатор.

Гости фестиваля смогут насладиться фэшн-показом «15 костюмных указов», посетить выставки «Петровский след» и «Наше наследие», а также насладиться запахами Северной столице на парфюмерных инсталляциях «Петербургский флёр» и «Придворный парфюмер».