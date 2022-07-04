50 новых автобусов выйдут на рейсы в Петербурге в сентябре

На улицы Петербурга выйдут 50 новых автобусов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на рейсы выйдут 50 новых автобусов. Вместительный транспорт начнет курсировать на маршрутах уже в начале осени, сразу после того, как автомобили поставят в Северную столицу. Об этом 4 июля 2022 года рассказали в комитете по транспорту города на Неве.

- Среди традиционных характеристик – низкий пол, доступность для маломобильных граждан и соответствие современным требованиям в части комфорта и безопасности поездок, - рассказали в комитете.

Каждый такой автобус вмещает до 97 человек. Также весь транспорт оборудован зарядками для телефонов, кондиционерами.

Ранее в Петербурге приобрели уже более 80 автобусов большого класса, которые прибудут в город в этом году. Кроме того, появятся 55 автобусов среднего класса.