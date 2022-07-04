Медсестру будут судить за падение 5-летней сироты с 6 этажа больницы в Петербурге

Медсестру будут судить за падение 5-летней сироты из окна. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу медсестры дома-интерната, которая не уследила за 5-летней девочкой-сиротой. В результате малышка, находившаяся на лечении в больнице, выпала с шестого этажа.

- Обвиняемая обязана была осуществлять сопровождение и круглосуточный уход во время нахождения ребенка в медицинском учреждении, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, медсестра виновна в том, что 20 апреля 2022 года оставила девочку без присмотра. А та вышла на балкон шестого этажа палаты и упала вниз. Малышка выжила, но получила тяжелейшие травмы.

В отношении обвиняемой были возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и оставлению ребенка в опасности. Сейчас они направлены в суд для рассмотрения по существу.

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