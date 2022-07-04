Дорожные службы готовятся к дождям в Петербурге

В жару улицы поливали, теперь дорожники готовятся к периоду дождей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жара начинает покидать Петербург, а на смену ей идет пасмурная погода. По заверению синоптиков. Дожди ожидаются уже во вторник. Учитывая возможные капризы природы, дорожные службы города на Неве приготовились бороться с осадками.

- Несмотря на жаркие дни, дорожники уже готовятся к периоду дождей – проверяют все системы уличного водоотведения. За минувшую неделю было прочищено более 3 тыс. патрубков и дождеприемных колодцев, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Что касается прошедших дней, то за неделю жары на орошение улиц было израсходовано 50 тысяч кубометров воды – поливальные машины увлажняют город каждые шесть часов. А на помывку тротуаров за то же время у коммунальщиков ушло 15 тысяч литров шампуня.

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