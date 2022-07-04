Укатившаяся «Газель» попала в ДТП на дамбе

"Газель" попала в ДТП у тоннеля дамбы. Фото: КЗС СПб

Дирекция Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений (КСЗ), или попросту дамбы, еще раз предупреждает водителей о правилах поведения на территории комплекса. Причиной стало очередное ДТП, произошедшее в конце июня. Брошенная на обочине «Газель» просто укатилась на трассу.

- ДТП произошло по вине водителя микроавтобуса, который, совершил остановку в неположенном месте и, по всей видимости, не поставил свой автомобиль на ручной тормоз, - отмечает пресс-служба КЗС.

В дирекции еще раз напоминают, что в тоннеле дамбы категорически запрещена любая остановка и стоянка. А в случае поломки водитель должен связаться с аварийной службой комплекса по настенным телефонам, установленным в тоннеле и ждать помощи вне автомобиля, стоя на технологическом тротуаре.

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