Служебная собака нашла килограмм снюса в багаже у американца на границе в Ленобласти

Килограмм снюса обнаружила служебная собака в багаже у американца в Ленобласти / Фото: пресс-служба СЗТУ

В Ленинградской области на таможенной границе в Кингисеппском районе служебная собака обнаружила в багаже у американца более 1 килограмма снюса. Это произошло при проверки автобуса, который следовал из Эстонии в Россию, рассказали 4 июля 2022 года в пресс-службе Северо-западного таможенного управления.

- Служебная собака проявила заинтересованность к рюкзаку, оставленному в салоне автобуса на сиденье. Затем собака проявила сигнальное обозначение «замирание», тем самым указав на место возможного предмета правонарушения, - пояснили в пресс-службе таможни.

Таможенники начали проверять рюкзак, принадлежащий гражданину США и обнаружили внутри 30 упаковок жевательного табака на 1,2 килограмм.

Оказалось, что снюс не был задекларирован. Сам хозяин багажа заявил, что не знал о нормах ввоза табака в Россию. Табак был отправлен на экспертизу, а на гражданина заведено административное дело.