С начала года в Петербурге поженились 9136 пар и родился 20 501 ребенок

В Петербурге стало больше семей с детьми. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по социальной политике Петербурга ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, подвел итоги первых шести месяцев 2022 года. Так, согласно статистике. Число браков выросло, а разводов – упало.

- С начала года в Петербурге зарегистрировано 9136 браков, что на 16 процентов больше, чем за аналогичный прошлогодний период, - пишет «Петербургский дневник».

Разводов было почти вдвое меньше – 5825, это на 4,6% меньше, чем годом ранее.

За тот же период в городе родился 20 501 малыш. Причем, как отмечают в Комитете по соцполитике, во многих семьях это не первые, а вторые и третьи дети. Число многодетных петербуржцев плавно растет.

Сейчас в городе зарегистрировано 51 376 многодетных семей, а общее население Северной столицы составляет 5 миллионов 369 тысяч человек.

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