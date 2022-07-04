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Происшествия4 июля 2022 12:42

Петербурженка сожгла 90 процентов кожи на теле при загаре на Ладожском озере

Девушку срочно госпитализировали
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
На Ладожском озере девушка обгорела на солнце так, что потом пришлось вызывать скорую.

На Ладожском озере девушка обгорела на солнце так, что потом пришлось вызывать скорую.

Фото: Олег ЗОЛОТО

24-летняя петербурженка угодила в больницу, обгорев на солнце на Ладожском озере в Ленобласти. Об этом пишет online47.ru. По данным издания, девушка отдыхала на озере с друзьями в субботу, 2 июля. Там она загорала в пик жары, с 11 утра до 18 часов вечера. Ночью следующего дня, у себя в квартире в центре Петербурга она почувствовала жуткую боль и вызвала скорую.

- Загар пагубно сказался на ее коже. Медики диагностировали у нее ожоги на 90 процентах всей поверхности тела, - рассказали в издании.

Напомним, в субботу температура воздуха прогрелась почти до +32 градусов. Не сообщается, пользовалась ли пострадавшая девушка кремами для защиты от солнца.