Петербурженка сожгла 90 процентов кожи на теле при загаре на Ладожском озере

На Ладожском озере девушка обгорела на солнце так, что потом пришлось вызывать скорую. Фото: Олег ЗОЛОТО

24-летняя петербурженка угодила в больницу, обгорев на солнце на Ладожском озере в Ленобласти. Об этом пишет online47.ru. По данным издания, девушка отдыхала на озере с друзьями в субботу, 2 июля. Там она загорала в пик жары, с 11 утра до 18 часов вечера. Ночью следующего дня, у себя в квартире в центре Петербурга она почувствовала жуткую боль и вызвала скорую.

- Загар пагубно сказался на ее коже. Медики диагностировали у нее ожоги на 90 процентах всей поверхности тела, - рассказали в издании.

Напомним, в субботу температура воздуха прогрелась почти до +32 градусов. Не сообщается, пользовалась ли пострадавшая девушка кремами для защиты от солнца.