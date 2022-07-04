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Общество4 июля 2022 13:01

Число рейсов из Петербурга в Москву увеличится с 4 июля

Каждый день будет совершаться до 30 полетов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Из аэропорта Пулково «Аэрофлот» увеличивает частоту полетов в Москву

Из аэропорта Пулково «Аэрофлот» увеличивает частоту полетов в Москву

Фото: Артем КИЛЬКИН

Из Санкт-Петербурга станет еще проще улететь в Москву. С 4 июля 2022 года авиакомпания "Аэрофлот" увеличила число рейсов между столицами. Об этом рассказали в пресс-службе "Воздушных ворот" города.

- С сегодняшнего дня авиакомпания будет выполнять на направлении Санкт-Петербург – Москва до аэропорта Шереметьево до 30 рейсов в день, по воскресеньям – до 33 рейсов, - рассказали в пресс-службе Пулково.

Полеты будет выполнять Airbus A320 на 180 пассажирских мест.

Напомним, что также между городами выполняют рейсы авиакомпании «Победа», «Россия», «Уральские авиалинии», NordStar, Nordwind Airlines, S7 Airlines и Utair.