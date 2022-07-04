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Происшествия4 июля 2022 13:09

Шесть человек утонули в Ленобласти за неделю

Четырех человек спасателям удалось вытащить из воды
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Шесть человек утонули и четырех спасли в Ленобласти за неделю

Шесть человек утонули и четырех спасли в Ленобласти за неделю

Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшую неделю в водоемах Ленинградской области утонули шесть человек. Об этом 4 июля 2022 года рассказали в аварийно-спасательной службе 47-го региона.

- В период с 27 июня по 3 июля поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 41 раз. В том числе к поисково-спасательным работам на водных объектах – 18 раз. Утонули шесть человек, были спасены четверо, - рассказали в службе.

Так, 29 июня труп утопленника был найден в реке Сясь. За день до того пожилой мужчина утонул в Новоладожском канале в Шлиссельбурге. 27 июня в озере около деревни Юкки утонул молодой человек, а также ушел на дно мужчина в водоёме около посёлка Токсово.

Спасатели напомнили всем купающимся, что в воде надо быть осторожнее и не заплывать на глубину.