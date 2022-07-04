Военнослужащий из Ленобласти погиб на Украине

Военный из Выборгского района Ленобласти погиб на Украине. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Военнослужащий из Ленинградской области погиб на Украине. О смерти жителя Выборгского района сообщает пресс-служба областной администрации. Соболезнования родным и близким погибшего выразил губернатор Александр Дрозденко.

- При исполнении специальных задач героически погиб наш земляк, воин Трофимов Евгений Иванович. Мы прощаемся с достойнейшим человеком, любящим мужем, заботливым отцом и сыном, - говорится в тексте обращения главы региона.

Губернатор подчеркнул, что разделяет боль утраты. Вместе с родными военнослужащего скорбят и все жители Ленинградской области.

Дата и место прощания с Евгением Трофимовым не уточняются.

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