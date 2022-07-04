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Общество4 июля 2022 14:30

Более 100 маршруток отменят в Петербурге 15 июля

Также появятся 38 новых маршрутов автобусов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
119 маршруток отменят в Петербурге 15 июля

119 маршруток отменят в Петербурге 15 июля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совсем скоро в Санкт-Петербурге начнется третий этап транспортной реформы. На этот раз она станет самой масштабной, так как в один день горожане лишатся сразу 119 привычных для них маршруток. Изменения произойдут 15 июля 2022 года.

- Изменение транспортной модели в Петербурге назрело давно. По-хорошему, ее требовалось вводить еще 10 лет назад, потому что было откровенно стыдно за наш общественный транспорт. И маршрутки, которые заслуженно называли «ведра с гвоздями», и некомфортные автобусы, старые трамваи – все требовало замены, - сообщили ранее в комитете по транспорту.

Но, как говорится, где-то убыло, а где-то прибыло. Маршрутки отменяют, но на замену им приходят автобусы. Так, в городе появятся 38 новых маршрутов автобусов. Некоторые будут дублировать ушедшие коммерческие маршруты, а часть будут совсем новые.

Более подробно об отмененных маршрутках и новых автобусах можно узнать в материале "КП-Петербург".

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