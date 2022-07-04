МЧС предупредило о ливнях, грозах и граде в Петербурге 5 июля

МЧС предупредило о ливнях и грозах в Петербурге 5 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жарой, солнышком и нежным ветерком жителям Санкт-Петербурга осталось наслаждаться последний день. На город надвигается непогода, да еще какая. МЧС города предупредило местных жителей и гостей Северной столице о мощных грозах с ливнями, которые обрушатся 15 июля 2022 года. Одним зонтом тут не обойтись.

- 5 июля в Санкт-Петербурге ожидаются местами ливни, грозы, град, - рассказали спасатели со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

А вместе с грозами в городе поднимется штормовой ветер. Ожидается, что во время грома и молнии по Северной столице будет носиться ветер со скоростью до 17 метров в секунду. Поэтому, выходя из дома, лучше надеть плащ. А во время грозы спрятаться, чтобы не промокнуть.

Напомним, что дожди периодически будут идти в Петербурге на протяжении всей недели.