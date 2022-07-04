Жители Петербурга выбрали имена спасенным ладожским нерпам

Петербуржцы выбрали имена двум спасенным ладожским нерпам / Фото: Водоканал

Жители Санкт-Петербурга выбрали имена для двух нерп, которые были спасены в городе. Голосование прошло в официальной группе правительства Северной столицы. Среди вариантов, которые покорили петербуржцев: Финик и Пряник, Лелик и Болик, Ромашка и Фарфор, Петр и Павел. Однако в итоге их назвали по названию мест, где они были найдены. Об этом 4 июля 2022 года рассказали в "Водоканале".

- Обоих детенышей нашли на набережных Петербурга: первого малыша в тяжелом состоянии – на берегу у проспекта Обуховской Обороны, а второго – возле Аптекарской набережной. Фаворитами народного голосования стали имена Обухов и Аптекарь, - рассказали в компании.

Когда малышей только спасли, они были очень больными и слабыми. Однако уже сейчас нерпята подросли и окрепли. Как только они станут самостоятельными и большими, их выпустят в Ладогу.

Всего в 2022 году специалистами Центра было найдено 5 нерп и 4 серых тюленя. Из них после реабилитации уже были выпущены 4 серых тюлененка и 1 самец ладожской кольчатой нерпы.