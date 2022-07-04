В больницах Петербурга разрешили навещать пациентов после запрета из-за COVID-19

В медорганизациях Петербурга снова разрешили посещать пациентов после запрета из-за коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Запрет на посещение пациентов в медорганизациях Санкт-Петербурга сняли после введения ограничения в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Соответствующее постановление подписала Главный санитарный врач по городу Наталия Башкетова 4 июля 2022 года. Теперь жители снова смогут посещать пациентов в больницах.

- …с сегодняшнего дня разрешен допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа, - говорится в постановлении.

При этом медучреждениям нужно обеспечить дополнительные профилактические мероприятия по предупреждению распространения COVID-19, следует из постановления.

Добавим, что за последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 253 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии COVID-19 врачи выявили 1,5 миллионов случаев заражения вирусом.

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