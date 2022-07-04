Из-за грозы в Санкт-Петербурге объявили желтый уровень опасности 5 июля

В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за грозы
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за грозы с 06:00 до 14:00 часов 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в понедельник, 4 июля.
- Также из-за высокой пожарной опасности в Петербурге объявлен оранжевый уровень, - говорится в сообщении.
Водителей Петербурга просят проявлять особую осторожность на дорогах из-за высокого риска ДТП. По возможности, автомобилистов просят воздержаться от использования транспорта. Об осторожности предупреждают и пешеходов.
Напомним, что МЧС предупредило о ливнях, грозах и граде в Петербурге 5 июля.
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